В Саратовской области машина с гражданами Узбекистана попала в ДТП

«В результате ДТП гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия, еще пятеро наших соотечественников с различными травмами доставлены в районную больницу», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства.