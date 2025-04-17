Уголовное дело за реабилитацию нацизма возбуждено в Брестской области

Уголовная статья 130−1 появилась в белорусском законодательстве несколько лет назад по инициативе генеральной прокуратуры. Она отнесена к категории уголовных статей за совершение преступлений экстремистской направленности. Санкция данной статьи, в которой три части, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.