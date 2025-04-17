Уголовное дело за реабилитацию нацизма возбуждено в Брестской области

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении жителя Ивацевичей возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
По его словам, 21-летний безработный, проживающий в районном центре, задержан за публичное восхваление нацистов. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.130−1 (реабилитация нацизма) Уголовного кодекса Беларуси.
«В общедоступном чате мессенджера Telegram подозреваемый разместил сообщение, в котором оправдывал и положительно оценивал зверства нацистских преступников», — отметил Зармаев.
В посте в том числе содержались кощунственные высказывания о трагедии Хатыни, где в 1943 году были заживо сожжены 149 мирных жителей, в том числе старики и дети.
«Подозреваемый в реабилитации нацизма задержан, с его участием идут следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств уголовного дела», — отметил официальный представитель УКС по Брестской области.
Зармаев также подчеркнул, что СК Беларусь решительно пресекает любые попытки искажения исторической правды, героизации нацизма и осквернения памяти жертв Великой Отечественной войны.
Уголовная статья 130−1 появилась в белорусском законодательстве несколько лет назад по инициативе генеральной прокуратуры. Она отнесена к категории уголовных статей за совершение преступлений экстремистской направленности. Санкция данной статьи, в которой три части, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Фигуранту дела из Ивацевичей, действия которого квалифицированы по части 1, грозит до пяти лет лишения свободы.