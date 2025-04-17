Бывший заместитель руководителя ГТИ получил взятку и не стал расследовать ЧП, из-за которого рабочий лишился пальца

Согласно данным следствия, в мае 2023 года работник уфимского предприятия травмировал руку во время работы на гидравлическом прессе. В результате ему ампутировали палец. Чтобы избежать проверок, руководство компании через посредника предложило обвиняемому закончить расследование, представив травму как бытовую. Тот согласился и потребовал за «услугу» 50 тысяч рублей, которые получил в июне прошлого года.