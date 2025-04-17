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Бывший заместитель руководителя ГТИ получил взятку и не стал расследовать ЧП, из-за которого рабочий лишился пальца

Экс-замглавы Гострудинспекции Башкирии осудят за сокрытие ЧП на предприятии.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего заместителя руководителя Государственной инспекции труда Башкирии. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета региона.

Согласно данным следствия, в мае 2023 года работник уфимского предприятия травмировал руку во время работы на гидравлическом прессе. В результате ему ампутировали палец. Чтобы избежать проверок, руководство компании через посредника предложило обвиняемому закончить расследование, представив травму как бытовую. Тот согласился и потребовал за «услугу» 50 тысяч рублей, которые получил в июне прошлого года.

Для сокрытия происшествия фирма подготовила поддельный приказ о нахождении пострадавшего в отгуле, а самого работника убедила заявить, что травму он получил при ремонте личного авто. На этом основании расследование было прекращено.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Экс-чиновник полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы. Материалы в отношении взяткодателей и посредника расследуются отдельно. Гострудинспекция труда возобновила проверку несчастного случая.

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