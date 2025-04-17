Суд по делу об убийстве Шерзата Болата попросили перенести в Алматы

«До этого на предварительном слушании мы такое предложение вносили, но оно осталось без рассмотрения. Суд сегодня будет до вечера, наши права по защите подсудимых нарушаются, так как мы ни поговорить с ними не можем, ни с какой стороны к ним не подойти, там караул, тут караул, к нему не подойти и не спросить. Вы до этого говорили, что в Алматинской области нет следственных изоляторов. Но все дела рассматриваются в Алматы — нам сложно, и не только нам, но и пострадавшей стороне, там есть взрослые люди, давление у них. В будущем это может создать трудности при рассмотрении дела, просим в этой связи перенести в учреждение № 72 Алматы, и там рассмотреть дело», — сказала адвокат одного из подсудимых.