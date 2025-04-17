Мужчина подозревается в убийстве сожительницы под Новосибирском

По данным следствия, вечером 15 апреля 2025 года мужчина и женщина распивали алкоголь в одном из сел Искитимского района. Между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый нанес сожительнице множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.