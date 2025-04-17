Мужчина подозревается в убийстве сожительницы под Новосибирском

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Искитимского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 36-летней сожительницы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По данным следствия, вечером 15 апреля 2025 года мужчина и женщина распивали алкоголь в одном из сел Искитимского района. Между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый нанес сожительнице множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.