Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переходил дорогу на красный свет: в Севастополе мужчина попал под колеса Daewoo

В Севастополе водитель Daewoo сбил на зебре 48-летнего мужчину.

Источник: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В ночь на четверг, 17 апреля, в Севастополе водитель Daewoo сбил 48-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 0.05. 26-летний молодой человек ехал за рулем Daewoo по проспекту Октябрьской Революции. Напротив дома № 40 легковушка сбила человека. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полицию.

В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Уточняется, что водитель был трезв.