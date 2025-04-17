Переходил дорогу на красный свет: в Севастополе мужчина попал под колеса Daewoo

В ночь на четверг, 17 апреля, в Севастополе водитель Daewoo сбил 48-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Авария произошла в 0.05. 26-летний молодой человек ехал за рулем Daewoo по проспекту Октябрьской Революции. Напротив дома № 40 легковушка сбила человека. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полицию.
В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Уточняется, что водитель был трезв.