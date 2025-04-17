Трёхлетние дети сбежали из детского сада в Омске

«Воспитатель не уследила, как другой родитель выпустил детей на улицу. О произошедшем мне не сообщили — я узнала о пропаже случайно. Своего ребёнка я нашла через 30 минут — он уже был далеко от детсада», — уточнила женщина в своём сообщении.