Трёхлетние дети сбежали из детского сада в Омске

Омичка, рассказавшая о случившемся в паблике «Голос Омска», сообщила, что 15 апреля её трёхлетний сын и его друг смогли беспрепятственно покинуть территорию дошкольного учреждения. По словам женщины, воспитатель не заметила, как один из родителей выпустил детей на улицу, и они самостоятельно ушли.
«Воспитатель не уследила, как другой родитель выпустил детей на улицу. О произошедшем мне не сообщили — я узнала о пропаже случайно. Своего ребёнка я нашла через 30 минут — он уже был далеко от детсада», — уточнила женщина в своём сообщении.
Она также отметила, что администрация сада не стала принимать срочных мер для поиска детей и не сообщила о происшествии в полицию. Женщина также обратила внимание на то, что калитки сада часто остаются открытыми по вечерам, что может создавать дополнительные риски.
После инцидента воспитатель, допустивший нарушение, был уволен. Ситуация привлекла внимание родителей и вызвала вопросы о безопасности детей в образовательных учреждениях.