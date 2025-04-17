Маслосыркомбинат в Новосибирской области оштрафовали за загрязнение реки

Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что руководство маслосыркомбината вовремя не отремонтировало оборудование. Вода с отходами вышла за пределы предприятия и стекла по рельефу в реку. Ущерб водному объекту оценили более чем в 130 тысяч рублей.