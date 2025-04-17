Маслосыркомбинат в Новосибирской области оштрафовали за загрязнение реки

В Новосибирской области предприятие по производству молочной продукции привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Из-за неисправной канализационной насосной станции сточные воды попали в реку Нижний Сузун, что нанесло ущерб водоему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что руководство маслосыркомбината вовремя не отремонтировало оборудование. Вода с отходами вышла за пределы предприятия и стекла по рельефу в реку. Ущерб водному объекту оценили более чем в 130 тысяч рублей.
Сточные воды попали в водоём из-за поломки канализационной насосной станции. Фото: Прокуратура Новосибиской области.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой совместно с министерством природных ресурсов и экологии региона, а также Сибирским управлением Россельхознадзора, руководителю организации внесли представление. Виновных сотрудников наказали, а на комбинат наложили штраф — 100 тысяч рублей. Также было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.
После вмешательства прокуратуры предприятие подчинило насосную станцию, выплатило компенсацию и начало рекультивацию поврежденных земель.