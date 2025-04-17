Житель Гомельского района рассчитался с пенсионером сувенирными деньгами

В Гомельский РОВД обратился 71-летний житель агрогородка Улуковье Гомельского района. Сельчанин рассказал: под видом настоящих денег ему передали сувенирные.
Как выяснилось, неработающий 28-летний житель района путем обмана завладел спиртным пенсионера, за которое рассчитался шестью сувенирными купюрами номиналом по Br10. Кроме этого, мошенник убедил пенсионера разменять еще 4 такие же купюры на более мелкие.
Об обмане пенсионеру рассказали родственники, когда увидели сувенирные деньги. Сельчанин обратился в милицию.
Злоумышленник при задержании сознался в обмане. У него были обнаружили еще две сувенирные купюры номиналом Br20. Как уточнили в УВД, ранее мужчина был судим за кражу.
По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.