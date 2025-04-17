В Волгограде потушили пожар в грузинском ресторане «Шафран»

В центре Волгограда вечером 16 апреля загорелся популярный ресторан кавказской кухни «Шафран» на улице 13-й Гвардейской дивизии. Было 22 часа, до закрытия оставался еще час, когда на кухне вспыхнул пожар в вентиляционном коробе. Многие блюда в заведении готовят в мангальной зоне на открытом огне, и посетители не сразу поняли, что это дым не от шашлыка. В МЧС по Волгоградской области сообщили, что пожар ликвидировали оперативно, в нем никто не пострадал.
— В помещении кухни в вентиляционном коробе горели жировые отложения на площади 10 погонных метров. Предполагаемая причина пожара — нарушение эксплуатации оборудования.
Пожар удалось потушить уже через 12 минут после поступления сообщения диспетчерам. Повезло, что пожарная часть находится совсем рядом — на этой же улице. Беспокойство вызывало и то, что ресторан находится на первом этаже жилого многоквартирного дома.