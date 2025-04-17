В Волгограде потушили пожар в грузинском ресторане «Шафран»

В центре Волгограда вечером 16 апреля загорелся популярный ресторан кавказской кухни «Шафран» на улице 13-й Гвардейской дивизии. Было 22 часа, до закрытия оставался еще час, когда на кухне вспыхнул пожар в вентиляционном коробе. Многие блюда в заведении готовят в мангальной зоне на открытом огне, и посетители не сразу поняли, что это дым не от шашлыка. В МЧС по Волгоградской области сообщили, что пожар ликвидировали оперативно, в нем никто не пострадал.