Мужчина напугал детей в Чите выстрелом из пистолета

Днем 17 апреля в пабликах Забайкалья появилось жуткое видео: на кадрах видно, как мужчина проник на детскую площадку и подозвал к себе детей. Вскоре он достал пистолет и произвел выстрел в воздух.
— По данному факту руководителем следственного управления СК России по Забайкальскому краю незамедлительно дано поручение провести процессуальную проверку, — рассказывают в региональном Следкоме.
Сейчас следователи выясняют личность стрелка, оружие и мотивы его поступка. К счастью, никто из детей не пострадал. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.