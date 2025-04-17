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Мужчина напугал детей в Чите выстрелом из пистолета

Следователи выясняют личность стрелка, оружие и мотивы поступка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 17 апреля в пабликах Забайкалья появилось жуткое видео: на кадрах видно, как мужчина проник на детскую площадку и подозвал к себе детей. Вскоре он достал пистолет и произвел выстрел в воздух.

— По данному факту руководителем следственного управления СК России по Забайкальскому краю незамедлительно дано поручение провести процессуальную проверку, — рассказывают в региональном Следкоме.

Сейчас следователи выясняют личность стрелка, оружие и мотивы его поступка. К счастью, никто из детей не пострадал. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.