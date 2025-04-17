Для каких водителей в сенате предлагают отменить скидку на штрафы

«У нас есть такой пул водителей — молодые ребята на престижных машинах из обеспеченных семей, которые просто сделали себе такой “хай-трек” — платные дороги. Для них это формальность, и они носятся по дорогам, создавая опасность для остальных участников дорожного движения. Некоторые водители совершают за год от 100 до 150 нарушений. Именно для них я и предложил отменить скидку. Совершил 10 таких нарушений однотипных — на 11-м давайте уже не будем делать ему скидку в 50%», — сказал Марат Кожаев в кулуарах сената.