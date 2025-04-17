Для каких водителей в сенате предлагают отменить скидку на штрафы

Сенатор Марат Кожаев объяснил предложение об отмене скидки в 50% на штраф за нарушения ПДД, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Ранее, 13 февраля текущего года Марат Кожаев направил депутатский запрос в правительство с предложением убрать скидку на штрафы за нарушения ПДД в 50%, которая дается тем, кто уплачивает штраф в течение недели.
Между тем сенатор пояснил, что речь идет только о тех, кто систематически нарушает ПДД — «умышленно и неоднократно».
По его мнению, закон не действует против данных нарушителей.
«У нас есть такой пул водителей — молодые ребята на престижных машинах из обеспеченных семей, которые просто сделали себе такой “хай-трек” — платные дороги. Для них это формальность, и они носятся по дорогам, создавая опасность для остальных участников дорожного движения. Некоторые водители совершают за год от 100 до 150 нарушений. Именно для них я и предложил отменить скидку. Совершил 10 таких нарушений однотипных — на 11-м давайте уже не будем делать ему скидку в 50%», — сказал Марат Кожаев в кулуарах сената.
Сенатор привел статистику. Водителей, которые совершили от 10 до 50 нарушений ПДД в год, около 196 тыс.. Несколько тысяч тех, кто совершил от 60 до 100 нарушений. Сотни тех, кто совершил больше 300 нарушений.
Марат Кожаев подчеркнул, что для остальных водителей, которые не нарушают правила систематически, скидку нужно будет сохранить.
Отметим, в ответе на запрос сенаторов премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в правительстве поддерживают отмену скидки.
«Позиция о необходимости повышения ответственности водителей за систематические нарушения правил дорожного движения (ПДД) в целях стабилизации дорожной обстановки и снижения дорожно-транспортных происшествий полностью поддерживается», — отметил глава кабмина в своем ответе.