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В Башкирии на машиниста трактора рухнул мусорный бак

В Башкирии на машиниста трактора рухнул мусорный бак.

Источник: Башинформ

После инцидента на производстве с работником в Кушнаренковском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года машинисту трактора ООО «Гермес» при проведении работ по перевозке мусорных контейнеров был причинен тяжкий вред здоровью — на него упал один из баков. По версии следствия, это произошло из-за того, что с потерпевшим не был проведен инструктаж по охране труда и не проверены знания требований безопасности.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. По результатам руководству и работникам организации, ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда, будет дана правовая оценка.