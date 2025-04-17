В Башкирии на машиниста трактора рухнул мусорный бак.

После инцидента на производстве с работником в Кушнаренковском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года машинисту трактора ООО «Гермес» при проведении работ по перевозке мусорных контейнеров был причинен тяжкий вред здоровью — на него упал один из баков. По версии следствия, это произошло из-за того, что с потерпевшим не был проведен инструктаж по охране труда и не проверены знания требований безопасности.