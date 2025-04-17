Суд по делу экс-главы крайсуда Кубани Чернова назначен на 17 апреля

Как сообщает «КП»-Кубань", заседание по делу Александра Чернова состоится 17 апреля. По данным Генпрокуратуры РФ, он обвиняется в причастности к схемам незаконного обогащения. За время его работы в должности судьи (с 1994 по 2019 годы) его близкие и доверенные лица увеличили состояние в общей сложности на 7 млрд рублей.