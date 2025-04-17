Суд по делу экс-главы крайсуда Кубани Чернова назначен на 17 апреля

Как сообщает «КП»-Кубань", заседание по делу Александра Чернова состоится 17 апреля. По данным Генпрокуратуры РФ, он обвиняется в причастности к схемам незаконного обогащения. За время его работы в должности судьи (с 1994 по 2019 годы) его близкие и доверенные лица увеличили состояние в общей сложности на 7 млрд рублей.
Кроме прочего, прокуратуры Кубани требует от ответчика вернуть в казну средства, затраченные на благоустройство территории вокруг самовольно построенного семиэтажного здания.
Интересно, что в домах друзей и близких Чернова прошли обыски. Однако так как сам он обладает неприкосновенностью, обыски в его жилище невозможны.
Напомним, в суде над экс-главой крайсуда Кубани Черновым увеличилась сумма требований. Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» 20 марта перешел в активную фазу. Ведомство требует изъять у бывшего судьи имущество на 7 млрд рублей. Это доли в сельхозпредприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре, несколько нежилых помещений и другое.