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Суд по делу экс-главы крайсуда Кубани Чернова назначен на 17 апреля

Суд об изъятии активов «отца кубанского правосудия» продолжится в Подмосковье 17 апреля.

Как сообщает «КП»-Кубань", заседание по делу Александра Чернова состоится 17 апреля. По данным Генпрокуратуры РФ, он обвиняется в причастности к схемам незаконного обогащения. За время его работы в должности судьи (с 1994 по 2019 годы) его близкие и доверенные лица увеличили состояние в общей сложности на 7 млрд рублей.

Кроме прочего, прокуратуры Кубани требует от ответчика вернуть в казну средства, затраченные на благоустройство территории вокруг самовольно построенного семиэтажного здания.

Интересно, что в домах друзей и близких Чернова прошли обыски. Однако так как сам он обладает неприкосновенностью, обыски в его жилище невозможны.

Напомним, в суде над экс-главой крайсуда Кубани Черновым увеличилась сумма требований. Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» 20 марта перешел в активную фазу. Ведомство требует изъять у бывшего судьи имущество на 7 млрд рублей. Это доли в сельхозпредприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре, несколько нежилых помещений и другое.