На улице Флотской в Новосибирске нашли тело человека

Сегодня, 17 апреля, в новосибирском микрорайоне Пашино было найдено тело человека. Труп обнаружили утром на улице Флотской. Со слов очевидцев, на место приезжала скорая помощь, и работала полиция. Об этом написали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
КП-Новосибирск запросил комментарий у ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве изданию ответили, что в настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
— По предварительной информации, криминального характера в смерти гражданина не усматривается, — добавили в полиции.