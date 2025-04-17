Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Флотской в Новосибирске нашли тело человека

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 апреля, в новосибирском микрорайоне Пашино было найдено тело человека. Труп обнаружили утром на улице Флотской. Со слов очевидцев, на место приезжала скорая помощь, и работала полиция. Об этом написали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск запросил комментарий у ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве изданию ответили, что в настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

— По предварительной информации, криминального характера в смерти гражданина не усматривается, — добавили в полиции.