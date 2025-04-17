На улице Флотской в Новосибирске нашли тело человека

Сегодня, 17 апреля, в новосибирском микрорайоне Пашино было найдено тело человека. Труп обнаружили утром на улице Флотской. Со слов очевидцев, на место приезжала скорая помощь, и работала полиция. Об этом написали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».