7-летняя девочка и женщина получили травмы в ДТП в Волгограде

16 апреля в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 7-летняя девочка и женщина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по предварительным данным, около 20−30 часов вчера на улице Римского-Корсакова напротив дома № 42 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Хавэйл».