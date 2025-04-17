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7-летняя девочка и женщина получили травмы в ДТП в Волгограде

В столкновении двух машин в Волгограде пострадала девочка.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 7-летняя девочка и женщина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по предварительным данным, около 20−30 часов вчера на улице Римского-Корсакова напротив дома № 42 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Хавэйл».

В результате аварии две пассажирки отечественной легковушки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Подробности происшествия уточняются. Причины аварии устанавливают правоохранительные органы.