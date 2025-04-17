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В больницы Башкирии обратились более 400 человек с жалобами на укусы клещей

В больницы Башкирии обратились более 400 человек с жалобами на укусы клещей.

Источник: Башинформ

В медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 428 человек. Из них 162 ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Сотрудники ведомства напомнили о мерах профилактики.

«Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках “укромного местечка” на коже под одеждой, где и присасывается, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Каждые 20−30 минут проводите осмотр себя и своих близких. Пользуйтесь репеллентами, согласно инструкции».