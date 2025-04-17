В больницы Башкирии обратились более 400 человек с жалобами на укусы клещей.

«Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках “укромного местечка” на коже под одеждой, где и присасывается, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Каждые 20−30 минут проводите осмотр себя и своих близких. Пользуйтесь репеллентами, согласно инструкции».