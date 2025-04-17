Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Ткаченко убил и его, после чего обратился в полицию.