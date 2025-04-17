Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве

«Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией», — сказал подсудимый.
Ткаченко не пояснил, с чем именно не согласен. Его адвокат не стала давать комментариев корреспонденту агентства.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Ткаченко убил и его, после чего обратился в полицию.
Фигуранта обвинили в убийстве двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023-го, Роман оформил потребительский кредит в банке на пять лет под 15,9% годовых и неоднократно просрочивал платежи. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года из-за неисполнения обязательств.