Установщик окон решил помочь сельчанке растопить печь и сжег ее дом

Необычный случай произошел в декабре минувшего года: в тот день два специалиста в доме меняли окна. В какой-то момент хозяйка решила затопить печь, но сделать это не смогла — дрова не разгорелись. Один из мужчин предложил свою помощь, но женщина от нее отказалась.