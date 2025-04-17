Установщик окон решил помочь сельчанке растопить печь и сжег ее дом

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Установка окон в частном доме в Кировском районе закончилась пожаром, виновником которого стал мастер, помогавший растопить печь, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Необычный случай произошел в декабре минувшего года: в тот день два специалиста в доме меняли окна. В какой-то момент хозяйка решила затопить печь, но сделать это не смогла — дрова не разгорелись. Один из мужчин предложил свою помощь, но женщина от нее отказалась.
«Дальше ей пришлось отлучиться в другую комнату к ребенку, и в этот момент 34-летний установщик принес из автомобиля бутылку с бензином и линул его в топливник», — сказали в комитете.
Там также уточнили, что горючее вспыхнуло, загорелись одежда на мужчине, бутылка, деревянный пол, затем огонь перекинулся на потолок. Люди успели покинуть дом, пожар потушили прибывшие на вызов сотрудники МЧС.
Позже эксперты подтвердили, что очаг возгорания пожара находился возле печи, а причиной пожара стало воспламенение паров бензина. В отношении оконного мастера возбуждено уголовное дело.