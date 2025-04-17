В Челябинске мужчина бросил петарду в мать с младенцем

Женщина успела разглядеть злоумышленника — им оказался молодой человек в черной кофте, который после инцидента скрылся в квартире. «В этом районе много матерей с детьми, а тротуары проходят прямо под балконами. Неизвестно, что может прилететь в следующий раз», — поделилась опасениями Кристина.