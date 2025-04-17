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В Челябинске мужчина бросил петарду в мать с младенцем

Вчера, 16 апреля, в районе 17:00 на Краснопольском проспекте произошел опасный инцидент.

Источник: РИА "Новости"

Неизвестный мужчина, находившийся на четвертом этаже дома № 10, бросил петарду в молодую мать, гулявшую с грудным ребенком. По словам пострадавшей Кристины, взрывное устройство пролетело в опасной близости от детской коляски, сильно напугав ее и ребенка.

Женщина успела разглядеть злоумышленника — им оказался молодой человек в черной кофте, который после инцидента скрылся в квартире. «В этом районе много матерей с детьми, а тротуары проходят прямо под балконами. Неизвестно, что может прилететь в следующий раз», — поделилась опасениями Кристина.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. В пресс-службе МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский» и в настоящее время проводится проверка. Участковый уже приступил к работе по данному факту. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс среди местных жителей, обеспокоенных безопасностью детей во время прогулок.