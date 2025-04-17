Генерал Попов выступит с последним словом в Тамбовском суде

Попова задержали в мае 2024 года по делу о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более ₽105 млн, они были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Генерал вину не признает.