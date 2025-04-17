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Уфимская прокуратура требует наказания для коммунальщиков, обслуживающих дом, шифер с крыши которого едва не убил мужчину с ребенком

Прокуроры Уфы хочет наказать обслуживающую дом УК, с крыши которого слетел шифер.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы добивается привлечения к ответственности сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом № 61/1 на улице Кремлевской. Поводом, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, стала проверка после произошедшего вчера инцидента, когда с крыши здания на придомовую территорию упали листы шифера, едва не задев прохожего с ребенком.

Прокуроры установили, что ЧП стало следствием ненадлежащего содержания общедомового имущества. Прокуратура внесла представление руководителю УК и возбудила административное дело против инженера отдела технической эксплуатации по статье "Нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

— Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В настоящее время поврежденный участок кровли восстановлен, — заявили в прокуратуре.

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