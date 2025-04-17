Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машину обстреляли в Алматы

В Алматы на видео попала стрельба из огнестрельного оружия по машине, сообщает Zakon.kz.

Согласно описанию видео в соцсетях, инцидент произошел в мкр Ожет. На кадрах мужчина стреляет из оружия, похожего на ружье, по уезжающей машине.

В полиции города рассказали, что подозреваемых по делу двое.

«Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий», — прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

27 марта 2025 года в КНБ РК рассказали, что пресекли контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем.