В суде озвучили причину смерти Шерзата Болата

Напомним, ночью 4 октября 2024 года в Талгаре жестоко убили подростка. Как выяснилось, 16-летний Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с агрессивным покупателем. Покупатель позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю, используя при этом ножи и ружье. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.