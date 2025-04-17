В суде озвучили причину смерти Шерзата Болата

Как рассказала государственный обвинитель Дана Сарсембай, смерть подростка наступила в результате большой потери крови.
«По данным судмедэкспертизы, смерть Шерзата Полата наступила в результате обширной кровопотери из-за колото-резаного ранения в грудную клетку слева. Его смерть была засвидетельствована 4 октября в 01:30 в Талгарской районной больнице», — сообщила Дана Сарсембай.
Как рассказала прокурор, во время исследования тела были выявлены следующие травмы: колото-резаное ранение грудной клетки слева, которое вызвало внутреннее и внешнее кровотечение. В результате наступившего гемоторакса в плевре скопилось 1500 миллилитров крови. Также на теле и голове Шерзата были выявлены многочисленные травмы.
Ранее прокурор озвучил обвинительный акт в суде по делу об убийстве Шерзата Болата.
По версии следствия, главным обвиняемым в убийстве является Абзал Шынасыл. Как озвучил прокурор, именно подсудимый Абзал Шынасыл нанес смертельный удар ножом Шерзату.
- Подсудимый Шынасыл Абзал обвиняется в убийстве (статья 99 УК РК, часть 2). Также ему предъявлено обвинение по статье 293, части 3 УК РК («Хулиганство»).
- Подсудимый Сакиев Равиль обвиняется по статье 293, части 3 («Хулиганство») и в покушении на убийство (статья 99, часть 2, статья 24, часть 3 УК РК).
- Белгожаев Шынгыс, Аскентай, Ильясов, Токтаубаев Нурбол, Токтаубаев Азамат, Калиахмет Дидар обвиняются по статье 293 «Хулиганство».
- Несовершеннолетний Ы. Д. обвиняется по статье «Недонесение о тяжком преступлении».
Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу в Талдыкоргане. На скамье подсудимых девять человек.
Ранее в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что расследование по делу об убийстве Шерзата Болата завершено. Отмечалось, что в рамках расследования проведено 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления. Объем уголовного дела составил 62 тома.
Напомним, ночью 4 октября 2024 года в Талгаре жестоко убили подростка. Как выяснилось, 16-летний Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с агрессивным покупателем. Покупатель позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю, используя при этом ножи и ружье. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.
Как ранее сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления задержаны семеро подозреваемых. Суд заключил их под стражу на два месяца.