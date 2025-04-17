Преступника экстрадировали из Беларуси в Австрию

Был задержан 38-летний гражданин одной из стран Кавказа. Причиной задержания стало то, что мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола.
Его обвиняют в том, что он участвовал в организованной преступной группе, которая совершала кражи с проникновением в дома на территории Австрии.
После того как Генеральная прокуратура Республики Беларусь получила запрос от правоохранительных органов Австрии, было принято решение об экстрадиции лица, о котором шла речь в запросе, для последующего привлечения его к уголовной ответственности.
Передача состоялась в пункте пограничного пропуска «Брест».