Появились подробности о пьяном водителе, сбившем известного спортсмена

Стало известно, что водитель, сбивший спортсмена на пробежке во Владивостоке, был пьян. Об этом сообщило издание VL.ru.
Напомним, что во Владивостоке 10 апреля водитель автомобиля Nissan Cube сбил марафонца на утренней пробежке. ДТП произошло на улице Калинина, водитель после столкновения уехал с места происшествия.
Пострадал бегун Антон Коваленко, который сейчас находится в больнице. Ему уже провели операцию, и его ожидает небыстрое восстановление.
Как рассказали в полиции, водитель действительно был пьян, и после того, как он сбил марафонца, он врезался в припаркованную машину Toyota Tundra, после чего снова скрылся. Мужчина в итоге покинул 2 места ДТП за одно утро.
Правонарушителя нашли, им оказался житель Приморья в возрасте 52 лет. На него были составлены административные протоколы за пьяную езду, покидание места ДТП и причинение вреда здоровью средней тяжести.
Также вынесли административный протокол в адрес спортсмена за то, что он нарушил ПДД как пешеход. Ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.