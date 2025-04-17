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В центре Волгограда ночью загорелся ресторан «Шафран»

В среду поздно вечером произошел пожар в заведении восточной кухни. Очаг находился в помещении для приготовления блюд.

Первыми о возгорании ресторана рассказали очевидцы в местных пабликах и ТГ-каналах. Они выложили видео горящего здания. В соцсетях заведения появилось сообщение о том, что в четверг ресторан не будет работать по техническим причинам.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП в Центральном районе поступило на пульт диспетчера в 22.01 16 апреля. В вентиляционном коробе в помещении кухни горели жировые отложения. Огонь распространился на 10 погонных метров.

Пожар потушили к 22.13. На место случившегося выезжали расчеты 3-й пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации оборудования.