В центре Волгограда ночью загорелся ресторан «Шафран»

Первыми о возгорании ресторана рассказали очевидцы в местных пабликах и ТГ-каналах. Они выложили видео горящего здания. В соцсетях заведения появилось сообщение о том, что в четверг ресторан не будет работать по техническим причинам.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП в Центральном районе поступило на пульт диспетчера в 22.01 16 апреля. В вентиляционном коробе в помещении кухни горели жировые отложения. Огонь распространился на 10 погонных метров.
Пожар потушили к 22.13. На место случившегося выезжали расчеты 3-й пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации оборудования.