Смертельный инцидент случился на стройке музейного комплекса во Владивостоке

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел во время работ по перецепке монтажного стропа. Деревянный настил в шахте лифта не выдержал нагрузки от опускаемой лебедки и обрушился.
«В момент обрушения конструкции один из рабочих находился на настиле. В результате падения вместе с деревянными конструкциями с высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Специалисты Государственной инспекции труда выясняют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда и техники безопасности. Особое внимание уделяется вопросу организации опасных работ на высоте.
Следственные органы также устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные нарушения при организации работ. В случае подтверждения фактов халатности или нарушений требований безопасности к ответственным лицам могут быть применены меры уголовно-правового характера.