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Смертельный инцидент случился на стройке музейного комплекса во Владивостоке

Трагический случай произошел на строительной площадке музейно-театрального комплекса во Владивостоке: рабочий погиб, упав в шахту лифта при проведении монтажных работ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел во время работ по перецепке монтажного стропа. Деревянный настил в шахте лифта не выдержал нагрузки от опускаемой лебедки и обрушился.

«В момент обрушения конструкции один из рабочих находился на настиле. В результате падения вместе с деревянными конструкциями с высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Специалисты Государственной инспекции труда выясняют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда и техники безопасности. Особое внимание уделяется вопросу организации опасных работ на высоте.

Следственные органы также устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные нарушения при организации работ. В случае подтверждения фактов халатности или нарушений требований безопасности к ответственным лицам могут быть применены меры уголовно-правового характера.