Воздух за 20 тысяч рублей продал житель Хабаровска местной работнице магазина

В Хабаровске задержали 32-летнего местного жителя. Мужчина обманул администратора местного магазина.
Как сообщает УМВД России по городу, хабаровчанин предложил женщине купить телефон за 20 тысяч рублей, та согласилась. Получив деньги, он передал ей пустую коробку из-под гаджета и скрылся.
Позже, мужчина признался, что телефона у него не было, а полученные деньги он потратил на выпивку.
В ходе обыска у афериста изъяли телевизор в счет возмещения ущерба.
Возбуждено уголовное дело.
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