Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане в Москве

В МВД позднее заявили, что противоправных действий в отношении посетителей бани правоохранители не совершали. Там уточнили, что рейд проводился 10 апреля при содействии ФСБ и Росгвардии в рамках противодействия незаконной миграции. Были задержаны 59 иностранных граждан. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Им грозит выдворение за пределы страны.