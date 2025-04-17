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Площадь тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 20 «квадратов»

Площадь тления мусорного полигона на горе Щелба под Новороссийском сократилась до 20 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города-героя Александр Гавриков.

Ликвидация возгорания продолжается с использованием тяжелой техники. Сейчас для устранения очагов тления отсыпано 85,6 тыс. куб. м грунта. Самосвалы совершили 6,5 тыс. рейсов.

Пожар на полигоне начался 13 марта 2025 года. Спустя пять дней огонь удалось локализовать, после чего зона возгорания начала постепенно уменьшаться. Представители Роспотребнадзора подтвердили, что концентрация вредных веществ в атмосфере Новороссийска не превышает допустимых норм.

Владелец полигона, расположенного на горе Щелба, объявил конкурс на реконструкцию объекта с начальной стоимостью контракта 1,1 млрд руб.