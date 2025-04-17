Площадь тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 20 «квадратов»

Пожар на полигоне начался 13 марта 2025 года. Спустя пять дней огонь удалось локализовать, после чего зона возгорания начала постепенно уменьшаться. Представители Роспотребнадзора подтвердили, что концентрация вредных веществ в атмосфере Новороссийска не превышает допустимых норм.