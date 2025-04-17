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Возбуждено дело: башкирского тракториста не стали обучать и инструктировать, и он получил тяжелую травму

В Башкирии тракторист не прошел обучения и получил тяжелую травму.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии завели уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда в предприятии «Гермес». Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

В ноябре прошлого года машинист трактора во время работы получил тяжелые травмы при падении мусорного контейнера. В ходе проверки выяснилось, что пострадавший не прошел обязательное обучение и инструктаж по технике безопасности. В итоге против руководителя предприятия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП. Результаты расследования позволят дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

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