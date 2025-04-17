Возбуждено дело: башкирского тракториста не стали обучать и инструктировать, и он получил тяжелую травму

В ноябре прошлого года машинист трактора во время работы получил тяжелые травмы при падении мусорного контейнера. В ходе проверки выяснилось, что пострадавший не прошел обязательное обучение и инструктаж по технике безопасности. В итоге против руководителя предприятия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».