Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5,6 лет за взяточничество

В августе 2024 года Сергей Садаклиев, возглавлявший министерство, написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой региона Сергеем Аксеновым. В сентябре Киевский районный суд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве.