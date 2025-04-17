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Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5,6 лет за взяточничество

Суд также назначил Сергею Садаклиеву штраф в 1,75 млн рублей, он заключил соглашение со следствием.

Источник: ГУ МЧС по Республике Крым

Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,6 лет за взяточничество, а также выписали штраф в 1,75 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В августе 2024 года Сергей Садаклиев, возглавлявший министерство, написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой региона Сергеем Аксеновым. В сентябре Киевский районный суд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве.

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Уточняется, что фигурант заключил соглашении со следствием.

Ранее мы писали, Садаклиев занял пост главы республиканского управления МЧС в феврале 2021 года.