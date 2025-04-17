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В Узбекистан под видом стирального порошка пытались завезти сырьё для наркотиков

Vaib.uz (Узбекистан. 17 апреля). В Узбекистане пресекли попытку контрабанды крупной партии сильнодействующего вещества прегабалина, которое активно используется при производстве синтетических наркотиков. Преступники пытались замаскировать груз под обычный стиральный порошок.

Спецоперация началась на таможенном посту «Дустлик», где были задержаны трое граждан, регулярно провозившие через границу товары якобы для личных нужд. На этот раз они везли 9 килограммов порошка под маркой Ariel. При проверке выяснилось, что упаковки были вскрыты и запаяны заново — вместо стирального порошка внутри находился прегабалин.

Позже в Ахангаранском районе был задержан получатель груза. При нём нашли ещё 27 килограммов вещества, спрятанного в такой же упаковке. Вскоре следствие привело силовиков в Учтепинский район Ташкента, где в арендованной квартире обнаружили подпольную нарколабораторию. Там находилось оборудование для расфасовки вещества, сырьё и пустые капсулы.

Спустя сутки сотрудники таможни остановили ещё одну партию: 20 кг вещества, замаскированного под два вида стирального порошка.

Общий итог многоэтапной операции — изъяты 56 кг вещества в 16 упаковках, из которых 45 кг оказались прегабалином. По данным экспертов, 1 кг прегабалина позволяет произвести до 33 тысяч капсул, а значит, потенциально на рынок могло попасть до 1,5 миллиона доз.

По предварительным подсчётам, стоимость изъятого груза на чёрном рынке составляет около 40 миллиардов сумов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.