В Узбекистан под видом стирального порошка пытались завезти сырьё для наркотиков

Спецоперация началась на таможенном посту «Дустлик», где были задержаны трое граждан, регулярно провозившие через границу товары якобы для личных нужд. На этот раз они везли 9 килограммов порошка под маркой Ariel. При проверке выяснилось, что упаковки были вскрыты и запаяны заново — вместо стирального порошка внутри находился прегабалин.