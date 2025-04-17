Пожилая минчанка поверила мошенникам и лишилась Br19 тыс

В МВД напомнили, милиционеры не звонят в мессенджерах и не присылают фото удостоверений, не просят привезти деньги для «декларирования» или «освобождения от ответственности». «Не устанавливайте незнакомые приложения на мобильный телефон, особенно если кто-то просит вас об этом по телефону. Некоторые программы помогают злоумышленникам украсть все ваши логины и пароли, а также секретные коды из СМС. Если вам предлагают поучаствовать в “спецоперации”, обязательно требуйте личную встречу с ее организатором», — подчеркнули в ведомстве.