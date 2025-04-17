Пожилая минчанка поверила мошенникам и лишилась Br19 тыс

В Первомайское РУВД столицы обратилась 78-летняя жительница района, которую обманули мошенники. Пенсионерке на домашний телефон позвонил якобы оператор связи и предложил продлить договор на услуги телевидения, попросив ее продиктовать паспортные данные. Далее через мессенджер женщине позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что ранее она контактировала с мошенниками, которые использовали ее личные данные для оформления кредитов на ее имя. Минчанка согласилась зачислить более Br19 тыс. на «специальный счет», чтобы сохранить накопления и избежать уголовной ответственности за незаконные финансовые операции.
Получив денежный перевод, аферисты перестали общаться с пенсионеркой, после чего она обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В МВД напомнили, милиционеры не звонят в мессенджерах и не присылают фото удостоверений, не просят привезти деньги для «декларирования» или «освобождения от ответственности». «Не устанавливайте незнакомые приложения на мобильный телефон, особенно если кто-то просит вас об этом по телефону. Некоторые программы помогают злоумышленникам украсть все ваши логины и пароли, а также секретные коды из СМС. Если вам предлагают поучаствовать в “спецоперации”, обязательно требуйте личную встречу с ее организатором», — подчеркнули в ведомстве.