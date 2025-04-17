В Перми задержали курьеров мошенников

Первый фигурант приезжал к обманутым потерпевшим и забирал деньги, второй оказывал содействие в переводе крупных сумм так называемому работодателю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что на счету злоумышленников шесть эпизодов преступной деятельности, а причиненный ущерб составил около пяти миллионов рублей.
Примечательно, что молодые люди были официально трудоустроены, имели стабильный заработок, но все равно решили откликнуться на предложение сомнительной подработки, встреченное в интернете. Как отметил после задержания один из подозреваемых, «легких денег все-таки не бывает, надо работать».
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под домашним арестом.