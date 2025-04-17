В Перми задержали курьеров мошенников

Примечательно, что молодые люди были официально трудоустроены, имели стабильный заработок, но все равно решили откликнуться на предложение сомнительной подработки, встреченное в интернете. Как отметил после задержания один из подозреваемых, «легких денег все-таки не бывает, надо работать».