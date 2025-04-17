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В Перми задержали курьеров мошенников

Оперативники УМВД по городу Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, работавших в интересах телефонных мошенников.

Источник: РИА "Новости"

Первый фигурант приезжал к обманутым потерпевшим и забирал деньги, второй оказывал содействие в переводе крупных сумм так называемому работодателю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что на счету злоумышленников шесть эпизодов преступной деятельности, а причиненный ущерб составил около пяти миллионов рублей.

Примечательно, что молодые люди были официально трудоустроены, имели стабильный заработок, но все равно решили откликнуться на предложение сомнительной подработки, встреченное в интернете. Как отметил после задержания один из подозреваемых, «легких денег все-таки не бывает, надо работать».

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под домашним арестом.