Пожилому краснодарцу по телефону приказали поджечь локомотив на вокзале

В полицию Краснодара обратился 63-летний местный жителей с заявлением на телефонных мошенников. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники «Энергосбыта», Росфинмониторинга и ФСБ.
«Сначала мне позвонили, представились сотрудниками “Энергосбыта и предложили заменить счетчик. Потом позвонили сотрудники Росфинмониторга и ФСБ и сообщили, что от моего имени выдана доверенность на распоряжение моим имуществом”, — рассказал пожилой краснодарец.
Под руководством мошенников он снял все свои накопления, взял два кредита, занял у знакомых. И все деньги — около 2,3 млн рублей — он перевел на «безопасный счет».
Мужчина понял, что общается с мошенниками только после того, как те указали ему взять канистру бензина и поджечь локомотив на вокзале «Краснодар-1». После этого он пошел в полицию.