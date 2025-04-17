Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилому краснодарцу по телефону приказали поджечь локомотив на вокзале

Мужчина также лишился 2,3 млн рублей.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В полицию Краснодара обратился 63-летний местный жителей с заявлением на телефонных мошенников. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники «Энергосбыта», Росфинмониторинга и ФСБ.

«Сначала мне позвонили, представились сотрудниками “Энергосбыта и предложили заменить счетчик. Потом позвонили сотрудники Росфинмониторга и ФСБ и сообщили, что от моего имени выдана доверенность на распоряжение моим имуществом”, — рассказал пожилой краснодарец.

Под руководством мошенников он снял все свои накопления, взял два кредита, занял у знакомых. И все деньги — около 2,3 млн рублей — он перевел на «безопасный счет».

Мужчина понял, что общается с мошенниками только после того, как те указали ему взять канистру бензина и поджечь локомотив на вокзале «Краснодар-1». После этого он пошел в полицию.