На Дону осудили стрелка украинского националистического батальона

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области в своем телеграм-канале.
В мае прошлого года рядовой Владислав Гурин был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины в рамках мобилизации. В июне того же года, зная о террористическом характере деятельности, он добровольно перешел в один из националистических батальонов.
Владислав Гурин участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики. Там он в августе 2024 года попал в плен к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации.
Осужденного приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых он три года проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в исправительной колонии строгого режима.