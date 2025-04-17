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На Дону осудили стрелка украинского националистического батальона

Ростовская область, 17 апреля 2025. DON24.RU. Южный окружной военный суд вынес приговор стрелку-гранатометчику одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) Владиславу Гурину.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

В мае прошлого года рядовой Владислав Гурин был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины в рамках мобилизации. В июне того же года, зная о террористическом характере деятельности, он добровольно перешел в один из националистических батальонов.

Владислав Гурин участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики. Там он в августе 2024 года попал в плен к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации.

Осужденного приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых он три года проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в исправительной колонии строгого режима.