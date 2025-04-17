На Кубани потушили 24 пожара за сутки

Специалисты также ликвидировали 7 последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, за один день был составлен 1 административный протокол в связи с ландшафтным пожаром и нарушением правил обращения с огнем. В результате этого общее количество подобных документов с начала года возросло до 526.