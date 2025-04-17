На Кубани потушили 24 пожара за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Специалисты также ликвидировали 7 последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, за один день был составлен 1 административный протокол в связи с ландшафтным пожаром и нарушением правил обращения с огнем. В результате этого общее количество подобных документов с начала года возросло до 526.
В пресс-службе отметили, что во всех муниципальных образованиях края введен особый противопожарный режим. Это подразумевает введение дополнительных мер пожарной безопасности, устанавливаемых властями на региональном или местном уровне при увеличении риска возникновения пожаров на определенных территориях. На территории региона не зарегистрированы пожары 4-го и 5-го классов опасности.