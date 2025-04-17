В Воронежской области пенсионер на «Ниве» сбил 4-летнего мальчика на велосипеде

Вблизи дома № 166 по улице Низовой мужчина не заметил ребенка, который выезжал с придомовой территории. Мальчик получил довольно серьезные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Малыша увезли в больницу. Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области было зарегистрировано 120 аварий, из которых 87 произошло на дорогах регионального центра, еще 30 — в районах, 3 — на трассах федерального значения. В четырех авариях пострадали пять человек.