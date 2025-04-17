В Шымкенте сын зарезал мать и сжёг ее тело

Как установлено в ходе разбирательства, трагедия произошла ранним утром в январе. Мужчина, страдающий тяжёлым психическим расстройством, внезапно вспомнил, как в детстве мать его, по его словам, ругала и оставляла у родственников. Под влиянием болезненных воспоминаний он решил отомстить. Дождавшись момента, когда женщина уснула, он нанёс ей несколько ударов кухонным ножом, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он вечером развёл костёр во дворе и сжёг тело.