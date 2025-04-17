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В Сочи вынесли приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика на теннисном корте

Начальник спортивно-оздоровительной службы санатория в Сочи получил условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор Ивану Горло и признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Напомним, в мае 2024 года в сочинском санатории погиб шестилетний малыш.

Иван Горло занимал тогда должность начальника спортивно-оздоровительной службы ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации “Электроника” и отвечал за техническое состояние спортивного инвентаря и контроль за его эксплуатацией.

В мае 2024 года Горло допустил установку на теннисном корте изготовленной кустарным способом металлической рукояти для регулирования натяжения сетки, которая не соответствовала требованиям безопасности. 25 мая шестилетний мальчик, отдыхавший в санатории с родителями, наткнулся на эту ручку и получил сквозное ранение живота, от которого скончался.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, подсудимый полностью признал свою вину в судебном заседании.

Суд, учитывая обстоятельства дела, личность виновного и его возраст, а также влияние наказания на его исправление, посчитал возможным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Иван Горло признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными функциями по организации и предоставлению спортивно-оздоровительных услуг, сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.