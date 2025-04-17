В Сочи вынесли приговор по делу о гибели 6-летнего мальчика на теннисном корте

В мае 2024 года Горло допустил установку на теннисном корте изготовленной кустарным способом металлической рукояти для регулирования натяжения сетки, которая не соответствовала требованиям безопасности. 25 мая шестилетний мальчик, отдыхавший в санатории с родителями, наткнулся на эту ручку и получил сквозное ранение живота, от которого скончался.