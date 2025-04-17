В Новороссийске возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса

Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, 42-летний местный житель незаконно спилил 8 деревьев на территории Гостагаевского участкового лесничества. Вырубленный дуб мужчина планировал использовать для нужд своего подсобного хозяйства, добавили в ведомстве.
Против него возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений по части 3 статьи 260 УК РФ. Теперь мужчина получит до 7 лет лишения свободы.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла нелегальную рубку деревьев. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистам удалось задержать подозреваемого. Мужчину доставили в полицию для разбирательств. Сумма причинённого ущерба превысила 700 000 рублей.