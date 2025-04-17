Смертельное ДТП в Молдове: В аварии погиб один из пассажиров, четверо пострадавших, в том числе и ребенок, с тяжелыми травмами доставлены в больницу

От удара пассажир Mercedes, 59-летний мужчина, скончался на месте. Еще четверо человек — 58-летний водитель Citroen, 38-летний пассажир и его 8-летний сын, а также водитель Mercedes — получили тяжелые травмы, их госпитализированы для оказания медицинской помощи.