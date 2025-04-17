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Смертельное ДТП в Молдове: В аварии погиб один из пассажиров, четверо пострадавших, в том числе и ребенок, с тяжелыми травмами доставлены в больницу

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: Politia RM

17 апреля произошло смертельное ДТП во Флорештском районе: пострадали несколько человек, в том числе ребенок сообщает полиция.

На трассе G-55, между селами Ченуша и Варваровка во Флорештском районе, произошло серьезное ДТП. В результате аварии погиб человек.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, 61-летний мужчина, не уступил дорогу Citroen, который двигался по главной дороге, в результате чего два автомобиля столкнулись.

От удара пассажир Mercedes, 59-летний мужчина, скончался на месте. Еще четверо человек — 58-летний водитель Citroen, 38-летний пассажир и его 8-летний сын, а также водитель Mercedes — получили тяжелые травмы, их госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.