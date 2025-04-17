Омичей просят не верить в слух про маньяка с Амурского поселка

«Информация о нападениях на граждан в Амурском поселке является фейком от первого и до последнего слова. Никаких, даже отдаленно схожих событий в нашем регионе не происходило. Омская полиция призывает доверять надежным источникам информации, а не пересылаемым анонимным сообщениям», — сообщили в УМВД по Омской области.