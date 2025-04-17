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Омичей просят не верить в слух про маньяка с Амурского поселка

В четверг, 17 апреля 2025 года, по омским соцсетям и мессенджерам поползли жуткие слухи о кошмарных убийствах в Амурском поселке Омска.

Неизвестные стали сообщать о трупах, которые злоумышленники раскладывают по всему Амурскому поселку. Также звучали страшные истории об изнасилованной женщине, которую убили. В качестве подтверждения была опубликована фотография, на которой нечто похожее на замотанное тело, лежит на земле.

Однако в правоохранительных органах твердо опровергли жуткие рассказы.

«Информация о нападениях на граждан в Амурском поселке является фейком от первого и до последнего слова. Никаких, даже отдаленно схожих событий в нашем регионе не происходило. Омская полиция призывает доверять надежным источникам информации, а не пересылаемым анонимным сообщениям», — сообщили в УМВД по Омской области.

Центральной фигурой в слухах о трупах был некий маньяк, согласно легенде, он сбежал из исправительной колонии строгого режима. Но и эти слова правоохранители опровергают.