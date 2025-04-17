Массовое ДТП с шестью авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что шесть автомобилей столкнулись около здания № 95, расположенного по проспекту Независимости 17 апреля. Подробности аварии в пресс-службе озвучат позднее.
Ранее в центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами.
Кроме того, Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе: поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.