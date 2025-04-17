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Массовое ДТП с шестью авто случилось на проспекте Независимости в Минске

Шесть автомобилей столкнулись в центре Минска 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с шестью авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что шесть автомобилей столкнулись около здания № 95, расположенного по проспекту Независимости 17 апреля. Подробности аварии в пресс-службе озвучат позднее.

Ранее в центре Минска водитель Lexus врезался в маршрутку с пассажирами.

Кроме того, Генпрокуратура рассказала об уголовном деле по резонансному ДТП с четырьмя погибшими в Лидском районе: поездка на присягу обернулась смертью четырех членов семьи.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.