В Эрмитаж второй раз за неделю не пускают посетителей. На входе Росгвардия

Как сообщили в Эрмитаже, 17 апреля вход в Главный музейный комплекс временно приостановлен. Закрыть двери для посетителей пришлось из-за анонимного сообщения с угрозами. Служба музейной безопасности проверяет экспозиционные залы и служебные помещения. Помощь им оказывает личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии.
В Эрмитаже напоминают, что посетители с билетами на 17 апреля могут вернуться сегодня позже или в любой другой день. Главное, не выбрасывать билет. Что делать тем, кого звонок анонимов застал в музее, Эрмитаж рассказывал здесь.
Выводить людей и проверять залы служба безопасности и росгвардейцы были вынуждены и 15 апреля. «Фонтанка» рассказывала, что эвакуировали 5 тысяч человек. Поводом для этого стало письмо, которое пришло на почту музея. Ещё одно послание похожего содержания вскоре получили в районной администрации.