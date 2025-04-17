В Эрмитаж второй раз за неделю не пускают посетителей. На входе Росгвардия

В Эрмитаже напоминают, что посетители с билетами на 17 апреля могут вернуться сегодня позже или в любой другой день. Главное, не выбрасывать билет. Что делать тем, кого звонок анонимов застал в музее, Эрмитаж рассказывал здесь.