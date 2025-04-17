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В Эрмитаж второй раз за неделю не пускают посетителей. На входе Росгвардия

Не только желающих приобщиться к прекрасному привлекает Эрмитаж на этой неделе. Анонимные бомбисты второй раз за три дня угрожают режиму безопасности петербургского музея.

Как сообщили в Эрмитаже, 17 апреля вход в Главный музейный комплекс временно приостановлен. Закрыть двери для посетителей пришлось из-за анонимного сообщения с угрозами. Служба музейной безопасности проверяет экспозиционные залы и служебные помещения. Помощь им оказывает личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии.

В Эрмитаже напоминают, что посетители с билетами на 17 апреля могут вернуться сегодня позже или в любой другой день. Главное, не выбрасывать билет. Что делать тем, кого звонок анонимов застал в музее, Эрмитаж рассказывал здесь.

Выводить людей и проверять залы служба безопасности и росгвардейцы были вынуждены и 15 апреля. «Фонтанка» рассказывала, что эвакуировали 5 тысяч человек. Поводом для этого стало письмо, которое пришло на почту музея. Ещё одно послание похожего содержания вскоре получили в районной администрации.