Нижегородского бизнесмена обвинили в хищении 2,3 млн рублей при утилизации ТКО

После победы на конкурсе предприниматель заключил муниципальный контракт с администрацией Балахнинского муниципального округа на 6,9 млн руб. Также он заключил договор с АО «Ситематик», по условиям, которого он должен был свозить отходы на специальные полигоны в Городецком и Балахнинском районах.
Согласно сметной документации, предприниматель сдал на полигоны для дальнейшей утилизации почти 3,4 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. При этом в акте о приемке выполненных работ он указал, что сдал на полигон 7,39 тыс. кубометров.
В результате муниципальным бюджетам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Свою вину в ходе следствия предприниматель признал и добровольно возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.