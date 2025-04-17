Нижегородского бизнесмена обвинили в хищении 2,3 млн рублей при утилизации ТКО

После победы на конкурсе предприниматель заключил муниципальный контракт с администрацией Балахнинского муниципального округа на 6,9 млн руб. Также он заключил договор с АО «Ситематик», по условиям, которого он должен был свозить отходы на специальные полигоны в Городецком и Балахнинском районах.