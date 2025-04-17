Взятки в саквояже. Новый поворот в деле омского экс-министра Куприянова

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника.
Небескорыстная связь.
Напомним, 64-летнего Владимира Куприянова задержали в июне 2024 года и сразу же этапировали в Москву. Всё это время он провёл в столичном СИЗО. Расследованием дела занимался Центральный аппарат Следкома.
Следствию удалось установить, что на протяжении шести лет, с 2018 по 2023 год, обвиняемый брал деньги, принимал самые разные «дары» (начиная от кожаного саквояжа и заканчивая мотокультиватором и газонокосилкой) и пользовался услугами имущественного характера (например, на приусадебном участке ему установили целый спорткомплекс). А предоставлял всё это экс-министру директор одного из подведомственных минтруду госучреждений.
Последний старался угодить начальству не просто так. В обмен на взятки, которые обошлись на общую сумму почти в 650 тыс. руб., бывший руководитель Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров всегда успешно проходил аттестацию на соответствие занимаемой должности, получал премии и дополнительное финансирование, исчисляемое миллионами рублей, возглавляемому учреждению. В знак особой почести Куприянов наградил своего сговорчивого коллегу региональной госнаградой.
Без свободы и без денег.
Однако эта небескорыстная дружба прекратилась из-за вмешательства правоохранителей. Теперь получатель взяток дожидается суда, вину свою он так и не признал.
Санкция статьи, вменяемой Куприянову, — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере), предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
А ещё экс-министр выплатит штраф в 60-кратном размере взятки. Имущество Куприянова в виде квартиры, гаража, автомобиля арестовано, также как и его банковские счета, на которых лежало больше 20 млн руб.
Уголовное же дело в отношении взяткодателя прекращено, он в содеянном раскаялся. Кстати, ранее у дочери Башурова по решению суда изъяли квартиру в Санкт-Петербурге площадью 70 кв. м, стоимостью 18 млн руб., теперь она обращена в доход государства, так как была приобретена на неподтверждённые доходы (судебный акт не вступил в законную силу).
Также в 2024 году у экс-руководителя было изъято свыше 5 млн руб., 4000 евро и 7700 долларов. Деньги были найдены во время обыска квартиры Башурова.
Следствие продолжает работать с бывшими подчинёнными Владимира Куприянова и его заместителями. На экс-сотрудников регионального министерства труда и соцразвития заведено 21 уголовное дело.