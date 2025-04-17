Взятки в саквояже. Новый поворот в деле омского экс-министра Куприянова

Следствию удалось установить, что на протяжении шести лет, с 2018 по 2023 год, обвиняемый брал деньги, принимал самые разные «дары» (начиная от кожаного саквояжа и заканчивая мотокультиватором и газонокосилкой) и пользовался услугами имущественного характера (например, на приусадебном участке ему установили целый спорткомплекс). А предоставлял всё это экс-министру директор одного из подведомственных минтруду госучреждений.