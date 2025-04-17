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Бывший уфимский полицейский поделился с сотрудниками ППС гостайной, и теперь ему светит несколько лет за решеткой

В Уфе экс-полицейскому грозит 4 года тюрьмы за разглашение гостайны.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ Башкирии пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника МВД, который раскрыл секретные сведения лицам, не имевшим к ним доступа. Об этом рассказала пресс-служба силового ведомства.

В 2023 году уфимца, который ранее служил в полиции, за административное правонарушение задержали сотрудники ППС. В попытке избежать ответственности, он сообщил патрульным о своей службе в правоохранительных органах, а затем разгласил совершенно секретные сведения, к которым имел доступ во время работы.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». Все материалы направлены в Верховный суд Башкирии. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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