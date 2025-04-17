Бывший уфимский полицейский поделился с сотрудниками ППС гостайной, и теперь ему светит несколько лет за решеткой

В 2023 году уфимца, который ранее служил в полиции, за административное правонарушение задержали сотрудники ППС. В попытке избежать ответственности, он сообщил патрульным о своей службе в правоохранительных органах, а затем разгласил совершенно секретные сведения, к которым имел доступ во время работы.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». Все материалы направлены в Верховный суд Башкирии. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.
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