Бывший уфимский полицейский поделился с сотрудниками ППС гостайной, и теперь ему светит несколько лет за решеткой

В 2023 году уфимца, который ранее служил в полиции, за административное правонарушение задержали сотрудники ППС. В попытке избежать ответственности, он сообщил патрульным о своей службе в правоохранительных органах, а затем разгласил совершенно секретные сведения, к которым имел доступ во время работы.